17 кременчужан дізналися вчора, що у них COVID-19

1 березня у Кременчуці зареєстрували 17 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.
Захворіли:
Всі вони лікуються під наглядом сімейних лікарів.
В інфекційних шпиталях лікуються 16 пацієнтів.
Випадків смерті від COVID-19 не зареєстровано.
Всього з початку пандемії:
Нагадуємо, що днями у Кременчуці троє немовлят захворіли на COVID-19.
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№ 7 від 16 лютого 2023Читати номер