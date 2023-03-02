17 кременчужан дізналися вчора, що у них COVID-19

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 192

На щастя, усі вони лікуються вдома

1 березня у Кременчуці зареєстрували 17 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді. Захворіли: 6 жінок віком від 30 до 75 років;

11 чоловіків віком від 18 до 68 років. Всі вони лікуються під наглядом сімейних лікарів. В інфекційних шпиталях лікуються 16 пацієнтів. Випадків смерті від COVID-19 не зареєстровано. Всього з початку пандемії: зареєстровано - 27 668;

одужало – 26 831;

померло – 739. Нагадуємо, що днями у Кременчуці троє немовлят захворіли на COVID-19.

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