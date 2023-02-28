У Кременчуці троє немовлят захворіли на COVID-19

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 169

З 18 хворих, у яких вчора виявили коронавірус, 9 опинилися на лікарняному ліжку

27 лютого у Кременчуці зареєстрували 18 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

Захворіли:

7 жінок віком від 22 до 76 років;

5 чоловіки віком 42 і 66 років;

3 дитини віком від 6 до 17 років;

3 дитини першого року життя.

9 хворих, у яких вчора діагностували COVID-19, лікуються під наглядом сімейних лікарів, 9 – перебувають на стаціонарному лікуванні.

Всього в інфекційних шпиталях на лікуванні перебувають 20 пацієнтів.

Одужали 10 осіб. Випадків смерті не зареєстровано.

Всього з початку пандемії:

зареєстровано - 27 636;

одужало - 26 818;

померло - 739.

Раніше ми писали, як батькам захистити дитину від ускладнень і наслідків COVID-19.