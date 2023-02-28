У Кременчуці троє немовлят захворіли на COVID-19

27 лютого у Кременчуці зареєстрували 18 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.
Захворіли:
9 хворих, у яких вчора діагностували COVID-19, лікуються під наглядом сімейних лікарів, 9 – перебувають на стаціонарному лікуванні.
Всього в інфекційних шпиталях на лікуванні перебувають 20 пацієнтів.
Одужали 10 осіб. Випадків смерті не зареєстровано.
Всього з початку пандемії:
Раніше ми писали, як батькам захистити дитину від ускладнень і наслідків COVID-19.
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№ 7 від 16 лютого 2023Читати номер