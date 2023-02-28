На російсько-українській війні загинув військовий Сергій Романченко з Кременчуччини

24 лютого поблизу Кремінної Сєвєродонецького району Луганської області загинув Сергій Романченко. Військовий родом з села Миргородщина.
— Вірний військовій присязі, старший сапер десантно-штурмового батальйону віддав своє життя за свободу та незалежність нашої Батьківщини.
З великою скорботою поділяємо біль втрати. Висловлюємо глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Вічна пам’ять і слава Герою! — повідомляє Козельщанська громада.
Інформацію щодо прощання із загиблим повідомимо додатково.
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№ 7 від 16 лютого 2023Читати номер