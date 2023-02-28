Де у Горішніх Плавнях не буде світла 2 і 3 березня

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2 і 3 березня у Горішніх Плавнях відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів у зв’язку з проведенням робіт у мережах АТ «Полтаваобленерго».

Про це повідомили у пресслужбі Горішньоплавнівської міської ради.

2 березня з 8.00 до 17.00 можливі тимчасові перерви в електропостачанні за адресами:

вул. Космонавтів (буд. 5, 9, 11, 7, 1/2, 3, 15);

вул. Молодіжна (буд. 4);

вул. Урожайна (буд. 27);

вул. Вернадського (буд. 8);

вул. Перспективна;

вул. Дачна.

3 березня з 8.00 до 17.00 можливі тимчасові перерви в електропостачанні за адресами:

вул. Космонавтів (буд. 5, 9, 11, 7, 1/2, 3, 15);

вул. Молодіжна (буд. 4).



