Де у Горішніх Плавнях не буде світла 2 і 3 березня

2 і 3 березня у Горішніх Плавнях відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів у зв’язку з проведенням робіт у мережах АТ «Полтаваобленерго».
Про це повідомили у пресслужбі Горішньоплавнівської міської ради.
2 березня з 8.00 до 17.00 можливі тимчасові перерви в електропостачанні за адресами:
3 березня з 8.00 до 17.00 можливі тимчасові перерви в електропостачанні за адресами:
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№ 7 від 16 лютого 2023Читати номер