Кременчуцькі тенісисти завоювали нагороди на чемпіонаті Полтавщини

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 311

26 лютого у Полтаві завершився чемпіонат Полтавської області з настільного тенісу серед юнаків та дівчат 2008 р.н. та молодше. Кременчук представили вихованці КДЮСШ №1 тренерів Сергія Казаряна та Марини Шульги.

Наші спортсмени показали наступні результати: команда в складі Дуденченка Владислава, Максюти Дмитра та Жорняка Євгенія в фіналі обіграла збірну команду Полтави та виборола 1 місце в командних змаганнях.

Дуденченко Владислав став абсолютним чемпіоном області – 1 місце особисто, 1 місце в парі з Максютою Дмитром, 1 місце в змішаній парі з Пилипенко Марією.

Пилипенко Марія посіла 2 місце в парі та 5 місце особисто.

Максюта Дмитро посів 3 місце в змішаній парі та 4 місце особисто. Жорняк Євгеній посів 7 місце особисто.