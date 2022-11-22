Як у Кременчуці можна пройти гастроскопію безоплатно

Езофагогастродуоденоскопія, або гастроскопія – це обстеження стравоходу, шлунка та дванадцятипалої кишки за допомогою ендоскопа, яке дозволяє виявити онкологію на ранніх стадіях. Воно є серед пріоритетних досліджень Програми медичних гарантій.
Про це повідомили у Національній службі здоров'я України.
Якщо пацієнту є 50 років, слід звернутися до сімейного лікаря та отримати направлення. Після цього записатися на процедуру в медзаклад, який має договір з НСЗУ на «Езофагогастродуоденоскопію».
Якщо ж пацієнту ще немає 50 років, але лікар бачить підстави для дослідження і дає направлення – гастроскопія також безоплатна. Для цього потрібно записатися в медзаклад, який надає амбулаторні послуги за договором з НСЗУ та має відповідне обладнання.
На стаціонарному лікуванні гастроскопію оплачувати не потрібно – НСЗУ покриває вартість процедури.
Під час гастроскопії пацієнту безоплатно гарантується:
За інформацією від НСЗУ, у Кременчуці договори медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій по езофагогастродуоденоскопії укладені з наступними закладами охорони здоров'я:
Нагадуємо, що робити, якщо у лікарні «просять» заплатити за безоплатні послуги.
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№ 46 від 17 листопада 2022Читати номер