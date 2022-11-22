Як у Кременчуці можна пройти гастроскопію безоплатно

Сьогодні, 07:46 Переглядів: 431

Езофагогастродуоденоскопія, або гастроскопія – це обстеження стравоходу, шлунка та дванадцятипалої кишки за допомогою ендоскопа, яке дозволяє виявити онкологію на ранніх стадіях. Воно є серед пріоритетних досліджень Програми медичних гарантій.

Про це повідомили у Національній службі здоров'я України.

Як пройти гастроскопію безоплатно?

Якщо пацієнту є 50 років, слід звернутися до сімейного лікаря та отримати направлення. Після цього записатися на процедуру в медзаклад, який має договір з НСЗУ на «Езофагогастродуоденоскопію».

Якщо ж пацієнту ще немає 50 років, але лікар бачить підстави для дослідження і дає направлення – гастроскопія також безоплатна. Для цього потрібно записатися в медзаклад, який надає амбулаторні послуги за договором з НСЗУ та має відповідне обладнання.

На стаціонарному лікуванні гастроскопію оплачувати не потрібно – НСЗУ покриває вартість процедури.

Під час гастроскопії пацієнту безоплатно гарантується:

консультація;

анестезія;

аналіз і опис результатів;

запис результатів обстеження на носій пацієнта.

За інформацією від НСЗУ, у Кременчуці договори медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій по езофагогастродуоденоскопії укладені з наступними закладами охорони здоров'я:

КП «Кременчуцький обласний клінічний шпиталь для ветеранів війни» Полтавської обласної ради (вул. Ігоря Сердюка, 23/1);

КНМП «Кременчуцька міська лікарня «Правобережна» (вул. Генерала Манагарова, 7);

КНМП «Кременчуцька перша міська лікарня iм. О.Т.Богаєвського» (вул. Лікаря Богаєвського, 60/1);

КНМП «Кременчуцька міська лікарня планового лікування» (просп. Полтавський, 40)»;

КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» (вул. Лікаря Парнети, 2);

КП «Кременчуцький обласний онкологічний диспансер» Полтавської обласної ради (вул. Лікаря Богаєвського, 60/1);

КНМП «Лікарня Придніпровська» (пров. Павлівський, 1/4).

– Національна служба здоров'я України реалізовує Програму медичних гарантій в інтересах пацієнтів – щоб кожна людина мала доступ до належного лікування, а медичні заклади своєчасно отримували оплату за свою роботу, – заявили у НСЗУ.

Нагадуємо, що робити, якщо у лікарні «просять» заплатити за безоплатні послуги.