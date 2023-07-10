Кременчуцький дзюдоїст Каро Марандян здобув ІІІ місце у змаганнях відкритого Кубку Європи

8-9 липня у столиці Естонії місті Таллінн та угорському місті Пакш відбулися турніри континентального Кубка з дзюдо серед дорослих та юніорів.
На змаганнях відкритого Кубку Європи серед дорослих, що проходив у Таллінні, за два змагальні дні збірна України виборола 13 нагород (5 золотих, 2 срібні та 6 бронзових медалей), і впевнено виграла загальнокомандний залік.
Серед призерів турніру — кременчуцький спортсмен Каро Марандян. Він виборов «бронзу».
Вітаємо спортсмена та його тренера Василя Волошина та бажаємо багато перемог!
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