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Кременчуцький дзюдоїст Каро Марандян здобув ІІІ місце у змаганнях відкритого Кубку Європи

Сьогодні, 17:33 Переглядів: 80

 

Збірна команда України на змаганнях у Таллінні виборола 13 нагород 

8-9 липня у столиці Естонії місті Таллінн та угорському місті Пакш відбулися турніри континентального Кубка з дзюдо серед дорослих та юніорів.

На змаганнях відкритого Кубку Європи серед дорослих, що проходив у Таллінні, за два змагальні дні збірна України виборола 13 нагород (5 золотих, 2 срібні та 6 бронзових медалей), і впевнено виграла загальнокомандний залік.

Серед призерів турніру — кременчуцький спортсмен Каро Марандян. Він виборов «бронзу».

Вітаємо спортсмена та його тренера Василя Волошина та бажаємо багато перемог!

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Автор: Віктор Крук
Теги: дзюдо Естонія змагання
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