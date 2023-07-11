Спортсмен з Кременчуцького району переміг на чемпіонаті світу з параатлетики

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 165

Уродженець Кременчуцького району Роман Данилюк взяв «золото» у штовханні ядра на чемпіонаті світу з параатлетики. Нині змагання проходять у Парижі й тривають другий день поспіль. Про це повідомили у Національному комітеті спорту інвалідів України 11 липня.

Спортсмен Роман Данилюк побив рекорд чемпіонату у штовханні ядра (16,73 м) і свій власний (16, 69 м).

Змагання відбуваються на Charlety Stadium, де виступають 1300 параатлетів зі 107 країн світу та змагаються за 168 медалей.

Загалом Україну представляє 31 спортсмен: 20 — з ураженнями опорно-рухового апарату, 4 з порушеннями зору та 7 — з порушеннями розумового і фізичного розвитку.

У комітеті зазначили, що чемпіонат стане найважливішим етапом у здобутті ліцензій на Паралімпіаду-2024.