Вартість пального на заправках Полтавщини не зросла: яка ціна на бензин, дизель та газ 11 липня

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 156

Жодна мережа АЗС, що є на Полтавщині, ціни сьогодні не підіймала

Зростання цін на заправках Кременчука та Полтавщини припинилося. Після двох тижнів поступового подорожчання сьогодні вперше жодна мережа АЗС, що є на Полтавщині, не підіймала ціни на автомобільне пальне. Проте, сподіватися на те, що така цінова стабільність збережеться довго, не варто.

Експерти прогнозують, що подорожчання автомобільного пального продовжиться й ціни будуть поступово зростати до кінця липня.

Які ціни на автомобільне пальне сьогодні у різних операторів ринку на Полтавщині, можна подивитись нижче у таблиці.

Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.

Середні ціни на пальне в Полтавській області на 11.07.2023 р.

Вид палива Ціна (грн) Зміна ціни Зміна у % Бензин А-95 преміум 49,33 0,00 0% Бензин А-95 47,89 0,00 0% Бензин А-92 45,72 0,00 0% Дизельне пальне 46,51 0,00 0% Газ автомобільний 23,24 0,00 0%

Ціни на пальне на АЗС операторів у Полтавській області на 11.07.2023 р.