Вартість пального на заправках Полтавщини не зросла: яка ціна на бензин, дизель та газ 11 липня

Зростання цін на заправках Кременчука та Полтавщини припинилося. Після двох тижнів поступового подорожчання сьогодні вперше жодна мережа АЗС, що є на Полтавщині, не підіймала ціни на автомобільне пальне. Проте, сподіватися на те, що така цінова стабільність збережеться довго, не варто.
Експерти прогнозують, що подорожчання автомобільного пального продовжиться й ціни будуть поступово зростати до кінця липня.
Які ціни на автомобільне пальне сьогодні у різних операторів ринку на Полтавщині, можна подивитись нижче у таблиці.
Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.
|
Вид палива
|
Ціна (грн)
|
Зміна ціни
|
Зміна у %
|
Бензин А-95 преміум
|
49,33
|0,00
|0%
|
Бензин А-95
|
47,89
|
0,00
|0%
|
Бензин А-92
|
45,72
|
0,00
|
0%
|
Дизельне пальне
|
46,51
|0,00
|0%
|
Газ автомобільний
|
23,24
|0,00
|0%
|
Оператор
|
А-95+
|
А-95
|
А-92
|
Дизельне пальне
|
Газ
|
BVS
|
50,99
|
48,99
|
46,99
|
46,99
|
23,19
|
Motto
|
|
45,28
|
|
43,98
|
22,98
|
U.GO
|
49,95
|
47,95
|
44,75
|
45,75
|
22,75
|
WOG
|
51,99
|
49,99
|
|
49,99
|
24,48
|
Авіас
|
46,50
|
46,00
|
45,00
|
46,00
|
22,49
|
Автотранс
|
48,98
|
46,98
|
46,98
|
23,18
|
БРСМ-Нафта
|
45,99
|
|
|
43,99
|
22,99
|
ОККО
|
51,99
|
49,99
|
|
49,99
|
24,49
|
Укрнафта
|
47,90
|
45,90
|
44,90
|
44,90
|
22,60
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