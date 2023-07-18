Наталія Макаруша розповіла, чому «Полтаватеплоенерго» могло нарахувати кременчужанам за гарячу воду

Нещодавно у місцевих пабліках кременчужани обурювалися тим, попри відсутність гарячої води у кранах, за цю послугу «Полтаватеплоенерго» все ж здійснює нарахування.
За роз’ясненнями «Кременчуцький ТелеграфЪ» звернувся до заступниці генерального директора ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» Наталії Макаруші, яка пояснила чому деяким кременчужанам довелось платити за гарячу воду якої не було.
За її словами, це могло трапитися через те, що певний період часу людина не передавала покази лічильника. 373,78 грн — це три куби гарячої води, приблизно місячний показник по квартирі.
Що ще розповіла з цього приводу заступниця генерального директора ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго», дивіться у відео:
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