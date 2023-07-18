Наталія Макаруша розповіла, чому «Полтаватеплоенерго» могло нарахувати кременчужанам за гарячу воду

Сьогодні, 17:08 Переглядів: 2

Гарячої води у місті немає з квітня

Нещодавно у місцевих пабліках кременчужани обурювалися тим, попри відсутність гарячої води у кранах, за цю послугу «Полтаватеплоенерго» все ж здійснює нарахування.

За роз’ясненнями «Кременчуцький ТелеграфЪ» звернувся до заступниці генерального директора ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» Наталії Макаруші, яка пояснила чому деяким кременчужанам довелось платити за гарячу воду якої не було.

За її словами, це могло трапитися через те, що певний період часу людина не передавала покази лічильника. 373,78 грн — це три куби гарячої води, приблизно місячний показник по квартирі.

— Або ж прилад обліку пройшов повірку, і на момент приходу інспектора на лічильнику відрізнялися покази, які були занесені до програми для нарахувань, — додала Наталія Макаруша.

Що ще розповіла з цього приводу заступниця генерального директора ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго», дивіться у відео:

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