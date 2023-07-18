Завтра Кременчук попрощається з військовим Олегом Погарським

Прощання відбудеться у Міському палаці культури
Завтра, 19 липня, у Кременчуці попрощаються з військовим Олегом Погарським, який загинув на Донеччині. Про це повідомив військовослужбовець з позивним «Художник».
За його словами, Олег Анатолійович Погарський народився у Кременчуці 17 липня 1967 року.
15 травня 2023 року був призваний Кременчуцьким РТЦК до лав ЗСУ. А 7 липня 2023 року загинув поблизу населеного пункту Серебрянка, Донецької області.
Олег Погарський розлучений. У нього залишилися колишня дружина, доньки та матір.
Прощання розпочнеться у Палаці культури:
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