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Під Кременчуком зіткнулися автобус з 40 пасажирами та легковик: є постраждалі

Сьогодні, 16:13 Переглядів: 1 011

 

Аварія сталася у селі Максимівка

Вранці 18 липня у селі Максимівка Кременчуцького району зіткнулися легковик Opel та приватний автобус, за кермом якого знаходився 58-річний водій. Про це інформує Кременчуцьке райуправління поліції.

Відомо, що в автобусі перебували близько 40 пасажирів. Унаслідок ДТП вони не постраждали. 

Проте ушкодження отримали 32-річний водій легковика та його 20-річний пасажир. Обох доставили до лікарні для медичного обстеження.

Зараз вирішується питання щодо внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Тривають процесуальні дії.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Національна поліція Полтавщини
Теги: ДТП легковик автобус травми
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