У Кременчуці посеред вулиці чоловік напав на дівчинку-підлітка

Сьогодні, 18:51 Переглядів: 482

18 липня близько 13.00 у районі будинку культури КрАЗ на дівчинку-підлітка 13-14 років напав незнайомий їй чоловік. Про це поінформувала пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко.

Як повідомляють очевидці у соцмережах, чоловік душив дитину, бо у неї буцімто була граната. У поліції кажуть, що переглядатимуть камери спостереження, щоб з'ясувати, що саме нападник заподіяв дівчинці.

Рідні підлітка написали заяву до поліції, протягом доби правоохоронці нададуть кваліфікацію даній події. Чи перебуває 54-річний чоловік на обліку за станом здоров'я, наразі встановлюється.

У дитини травмований палець на руці, також вона дуже злякалася.