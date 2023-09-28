Віктор Крук
Життя водія з Дніпра та свободу фітнес-блогеру з Полтави можна було зберегти – дві пропозиції
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки Альфатекс привітав дітлахів з початком навчального року
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Володимир Дмитренко
Чому більшість жителів Кременчуччини досі не знають, що курити на зупинках не можна
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Віктор КРУК
«А цар-то несправжній» — на росії відбувся заколот, який увійде в історію як початок «Великої кримінальної революції»
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук

У Кременчуці продовжили термін перекриття руху на дорогах у кількох локаціях

Сьогодні, 15:06 Переглядів: 110

 

Обмеження діятиме до кінця жовтня

У Кременчуці продовжили термін перекриття руху автотранспорту в кількох місцях, де проводять реконструкцію магістральних теплових мереж, щоб підготувати їх до нового опалювального сезону. Таке рішення ухвалили на засіданні виконкому Кременчуцької міської ради 28 вересня.

Відповідно до рішень, рух транспорту закриють:

  • на вулиці Полковника Гегечкорі (на ділянці від вулиці 29 Вересня до будинку № 25) — до 29 жовтня;
  • від перехрестя (включно) вулиць Тараса Шевченка та Івана Мазепи до внутрішнього дворового проїзду між будинком № 41/49 на вулиці Івана Мазепи та будинком № 59/78 на вулиці Тараса Шевченка — до 30 жовтня.
Цього тижня на Крюківському мосту через ремонт одну смугу перекриють для проїзду
0
Автор: Катерина Турубара
Теги: перекриття руху реконструкція ремонт ремонт теплосетей
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 36 від 7 вересня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 35 від 31 серпня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 34 від 24 серпня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 33 від 17 серпня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх