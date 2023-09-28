У Кременчуці продовжили термін перекриття руху на дорогах у кількох локаціях

Сьогодні, 15:06 Переглядів: 110

Обмеження діятиме до кінця жовтня

У Кременчуці продовжили термін перекриття руху автотранспорту в кількох місцях, де проводять реконструкцію магістральних теплових мереж, щоб підготувати їх до нового опалювального сезону. Таке рішення ухвалили на засіданні виконкому Кременчуцької міської ради 28 вересня. Відповідно до рішень, рух транспорту закриють: на вулиці Полковника Гегечкорі (на ділянці від вулиці 29 Вересня до будинку № 25) — до 29 жовтня;

від перехрестя (включно) вулиць Тараса Шевченка та Івана Мазепи до внутрішнього дворового проїзду між будинком № 41/49 на вулиці Івана Мазепи та будинком № 59/78 на вулиці Тараса Шевченка — до 30 жовтня. Цього тижня на Крюківському мосту через ремонт одну смугу перекриють для проїзду

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