Цього тижня на Крюківському мосту через ремонт одну смугу перекриють для проїзду

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 264

25 вересня на Крюківському мосту розпочинається ямковий ремонт дорожнього покриття. За інформацією КП «Шляхове ремонтно-будівельне управління», до 16.00 одна смуга проїжджої частини шляхопроводу буде закрита для руху автотранспорту.

Дорожня техніка працюватиме у напрямку з лівого на правий берег міста. Попередньо дорожні роботи триватимуть упродовж тижня. Планують провести ямковий ремонт на двох смугах мосту.

Ремонтні роботи кожного дня проводитимуться з 8.00 до 16.00. Жителів Кременчука, транспортні маршрути яких пролягають через мостовий перехід, просять це врахувати.