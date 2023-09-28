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Надзвичайні новини, Україна, Світ

26-річний киянин разом зі спільниками ошукав 180 людей на понад 2 мільйони гривень

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 308

Чоловікам загрожує до 8 років позбавлення волі

26-річний киянин організував злочинну схему та залучив до неї своїх знайомих. Про це повідомили на офіційному сайті кіберполіції України.

 

Підприємливий чоловік ретельно продумав деталі вчинення злочинів та розподілив обов’язки між спільниками. За його вказівкою спільники створили три фіктивні підприємства для надання нібито юридичних послуг із працевлаштування за кордоном. Аферисти також рекламували свої послуги в інтернеті. Спілкування здійснювалося у форматі call-центру, а основною умовою була передоплата. Після отримання грошей на підконтрольні рахунки зв'язок з шахраями зникав.

 

Цю шахрайську схему припинили у травні оперативники управління протидії кіберзлочинам у Києві спільно зі слідчими Голосіївського управління поліції обласного главку під процесуальним керівництвом Голосіївської окружної прокуратури Києва.

 

Правоохоронці встановили, що за майже 2 роки злочинної діяльності учасники угруповання ошукали понад 180 людей на понад 2 мільйони гривень.

 

У ході кропіткої роботи та аналізу інформації, правоохоронці ідентифікували ще трьох зловмисників. Також провели санкціоновані обшуки, під час яких вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, накопичувачі даних, банківські картки, документи, готівку тощо.

 

Слідчі відкрили кримінальне провадження за частинами 3 та 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

 

Чоловікам повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Наразі ще тривають слідчі дії з метою встановлення можливих спільників.

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Автор: Дарія Згура
Теги: ошукали шахраї Київ кіберполіція
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