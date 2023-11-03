Малецький пояснив, чому з кранів кременчужан замість гарячої води тимчасово тече холодна

Кременчужани поскаржилися «Кременчуцькому Телеграфу», що в них довго гріється гаряча вода.
Про це ми запитали міського голову Віталія Малецького на засіданні 3 листопада, яке транслювали онлайн, та уточнили, чи є загалом графіки подачі гарячої води, адже на правобережжі раніше існувала практика вимкнення її вночі.
Він додав, що поки що система налаштовується, такі ситуації можливі.
Нагадаємо, 25 жовтня мешканцям Першого, Третього Занасипів та правобережжя Кременчука ввімкнули гарячу воду, 27 жовтня її подали мешканцям Молодіжного та нагірної частини.
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