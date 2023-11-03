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Малецький пояснив, чому з кранів кременчужан замість гарячої води тимчасово тече холодна

Сьогодні, 13:40 Переглядів: 443 Коментарів: 2

Він пообіцяв містянам цілодобову подачу гарячої води

Кременчужани поскаржилися «Кременчуцькому Телеграфу», що в них довго гріється гаряча вода. 

— Поки вона стече, доводиться чекати чи не 10 хвилин. Тече холодна, а платимо як за гарячу, — каже містянка.

Про це ми запитали міського голову Віталія Малецького на засіданні 3 листопада, яке транслювали онлайн, та уточнили, чи є загалом графіки подачі гарячої води, адже на правобережжі раніше існувала практика вимкнення її вночі.

— Графіків подачі гарячої води немає, вона має бути цілодобово, проте є питання налаштування системи теплопостачання, вона залежить від теплопостачання,  створюється на теплообмінниках — бойлерних, квартальних та будинкових, — каже мер. — Тому якщо немає теплоносія, певний час може не бути гарячої води, може текти холодна. 

Він додав, що поки що система налаштовується, такі ситуації можливі. 

Нагадаємо, 25 жовтня мешканцям Першого, Третього Занасипів та правобережжя Кременчука ввімкнули гарячу воду, 27 жовтня її подали мешканцям Молодіжного та нагірної частини.

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Автор: Ольга Мінчук
Теги: гаряча вода Віталій Малецький
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Коментарі: 2

673
Andron777:
Сьогодні, 13:46

А це те про що я недавно писав. Кому вона потрібна така гаряча вода? Кому вона потрібна той давно поставив електробойлер. В будинках де немає так званої обратки, вранці на верхніх поверхах люди спускають воду в каналізацію, щоб вона хоч трохи потепліла, а лічильник же рахує як гарячу. Лічильнику по барабану, холодна вона чи гаряча. Так мені за це кучу дизлайків поставили.


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27
Marusya Klimova:
Сьогодні, 14:24

у моїх знайомих на Молодіжному навіть холодна не тече, та й опалення вчора ввечері ще точно не було


1 0

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