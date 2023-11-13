До 2025 року більша частина протимікробних препаратів втратить свою ефективність — ВООЗ

Розпочався Всесвітній тиждень обізнаності про антибіотики. Метою цього тижня є розв’язання проблеми необізнаності людей у темі антибіотиків, що призводить до необґрунтованого та неправильного їх використання
За прогнозами ВООЗ, якщо нічого не вдіяти вже зараз, то до 2025 року більша частина протимікробних препаратів втратить свою ефективність. Лікування отиту, циститу більше не обмежаться прийомом ліків, а акушерам варто буде згадати, як приймати важкі пологи без кесаревого розтину, бо операція загрожуватиме породіллі смертельною інфекцією.
За інформацією Міністерства охорони здоров’я України, антибіотикорезистентність або стійкість до протимікробних препаратів — серйозна загроза, для людей, тварин, рослин і навколишнього середовища, яка з’являється як результат нераціонального вживання цих ліків.
Бактерії, віруси, грибки й паразити більше не реагують на протимікробні засоби, внаслідок чого антибіотики та інші протимікробні засоби стають неефективними, а інфекції важко або неможливо піддаються лікуванню, що підвищує ризик поширення хвороб, тяжкого перебігу хвороби та летального результату.
Наприклад, такі хвороби як пневмонію, туберкульоз, венеричні захворювання чи харчові інфекції лікувати стає важче.
Розпочався Всесвітній тиждень обізнаності про антибіотики. Метою цього тижня є розв’язання проблеми необізнаності людей у темі антибіотиків, що призводить до необґрунтованого та неправильного їх використання.
Пам’ятайте: коли справа дійшла до антибіотиків, і загалом — у питаннях, що стосуються здоров’я, не слухайте людей без медичної експертизи. Якщо ви хворієте, зверніться по медичну допомогу, бо призначати антибіотики — справа лікаря.
Начальник управління охорони здоров’я Горішньоплавнівської міської ради, лікар-педіатр Віктор Дудник також наголошує, що антибіотики повинен призначати тільки лікар.
Для тих читачів «Кременчуцького Телеграфа», яких хвилює, що кременчуцькі лікарі майже не направляють на здачу аналізів перед призначенням антибіотиків, ми приводимо коментар сімейної лікарки Центру первинної медико-санітарної допомоги № 1 Ганни Пінкіної:
Нагадаємо, з 1 серпня 2022 року антибіотики мають відпускатися лише за е-рецептом лікаря.
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