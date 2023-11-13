До 2025 року більша частина протимікробних препаратів втратить свою ефективність — ВООЗ

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Розпочався Всесвітній тиждень обізнаності про антибіотики. Метою цього тижня є розв’язання проблеми необізнаності людей у темі антибіотиків, що призводить до необґрунтованого та неправильного їх використання

За прогнозами ВООЗ, якщо нічого не вдіяти вже зараз, то до 2025 року більша частина протимікробних препаратів втратить свою ефективність. Лікування отиту, циститу більше не обмежаться прийомом ліків, а акушерам варто буде згадати, як приймати важкі пологи без кесаревого розтину, бо операція загрожуватиме породіллі смертельною інфекцією.

За інформацією Міністерства охорони здоров’я України, антибіотикорезистентність або стійкість до протимікробних препаратів — серйозна загроза, для людей, тварин, рослин і навколишнього середовища, яка з’являється як результат нераціонального вживання цих ліків.

Бактерії, віруси, грибки й паразити більше не реагують на протимікробні засоби, внаслідок чого антибіотики та інші протимікробні засоби стають неефективними, а інфекції важко або неможливо піддаються лікуванню, що підвищує ризик поширення хвороб, тяжкого перебігу хвороби та летального результату.

Наприклад, такі хвороби як пневмонію, туберкульоз, венеричні захворювання чи харчові інфекції лікувати стає важче.

— Дослідження та відкриття нових антибіотиків продовжуються, але кожен із нас має усвідомити, що навіть у разі розробки препаратів нового покоління серйозна загроза стійкості буде зберігатися, якщо не змінити ставлення до використання антибіотиків. Цього не можна допустити, — наголошують у МОЗ.

Розпочався Всесвітній тиждень обізнаності про антибіотики. Метою цього тижня є розв’язання проблеми необізнаності людей у темі антибіотиків, що призводить до необґрунтованого та неправильного їх використання.

Правила відповідального вживання антибіотиків

Антибіотики діють лише на бактерії. Ніколи не використовуйте їх при вірусних інфекціях, бо антибіотики безпорадні в боротьбі з ними. Не займайтесь самолікуванням! Лише лікар може чітко визначити, коли варто приймати антибіотики та які саме. Не переривайте курс антибіотиків самостійно. І ніколи не використовуйте самовільно антибіотики з пачки, яка залишилася після курсу лікування. Не діліться цими ліками з іншими та не радьте їх приймати. Вакцинуйтеся, стежте за гігієною рук, тримайтесь якомога далі від хворих людей. Це і профілактика захворювань, і можливість зменшити кількість використання антибіотиків. Негайно звертайтеся до лікаря, якщо прописані антибіотики не полегшують симптоми захворювання. Можливо, вам необхідно підібрати інший препарат.

Пам’ятайте: коли справа дійшла до антибіотиків, і загалом — у питаннях, що стосуються здоров’я, не слухайте людей без медичної експертизи. Якщо ви хворієте, зверніться по медичну допомогу, бо призначати антибіотики — справа лікаря.

Що кажуть наші медики

Начальник управління охорони здоров’я Горішньоплавнівської міської ради, лікар-педіатр Віктор Дудник Начальник управління охорони здоров’я Горішньоплавнівської міської ради, лікар-педіатр Віктор Дудник також наголошує, що антибіотики повинен призначати тільки лікар.

— У всьому світі зростає резистентність до антибіотиків у зв’язку з нераціональним й самовільним їх призначенням і використанням хворими. Антибіотики повинен призначати тільки лікар, який визначить чи у хворого вірусна інфекція при якій антибіотик не діє, чи бактеріальне інфекційне захворювання при якому антибіотик може бути призначений. Для уточнення діагнозу і необхідності призначення антибіотика лікар може призначити додаткове обстеження (загальний аналіз крові, рентгенографію органів грудної клітки тощо), — зазначає Віктор Дудник.

Сімейна лікарка ЦПМСД № 1 Ганна Пінкіна

Для тих читачів «Кременчуцького Телеграфа», яких хвилює, що кременчуцькі лікарі майже не направляють на здачу аналізів перед призначенням антибіотиків, ми приводимо коментар сімейної лікарки Центру первинної медико-санітарної допомоги № 1 Ганни Пінкіної:

— Звісно, на чутливість до антибіотиків можна здати мокроту чи сечу, але результат треба чекати до п’яти днів. Зараз ми робимо це рідко, коли виникають якісь складні випадки. Зазвичай ми призначаємо антибіотики широкого спектра, — розповіла Ганна Пінкіна.

Нагадаємо, з 1 серпня 2022 року антибіотики мають відпускатися лише за е-рецептом лікаря.

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