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У Кременчуці запропонували зняти з розгляду питання, що пов'язане з будівництвом торгівельної будівлі

Сьогодні, 20:22 Переглядів: 149

За словами голови комісії Сергія Порчиряна, пропозицію знімуть до початку сесії міської ради, якщо ситуація на місці зміниться

27 березня депутатська комісія з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури запропонувала зняти з розгляду питання щодо зміни цільового призначення земельної ділянки на вулиці Небесної Сотні, 45 на доопрацювання. Там планується зведення нового торгівельного центру, повідомили під час комісії. 

Таку пропозицію комісія висунула через неналежний стан паркану на території майбутнього будівництва. За словами голови комісії Сергія Порчиряна, пропозицію знімуть до початку сесії міської ради, якщо ситуація на місці зміниться. 

Нагадаємо, громада погодила будівництво у центрі Кременчука на вулиці Небесної Сотні торгівельно-адміністративної будівлі. Відомо, що будівля буде триповерховою, розрахована на 30 робочих місць. Біля приміщень планують облаштувати зону відпочинку.

Земля площею 512 м² під майбутньою будівлею належить підприємцю Віталію Фільку. За даними YouControl, чоловік зареєструвався, як підприємець у 2017 році з основним видом діяльності — оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин, а також надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, будівництво житлових і нежитлових будівель тощо. 

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Автор: Телеграф
Теги: будівництво
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