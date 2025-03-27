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В «Укрзалізниці» виникли проблеми з відновленням онлайн-продажу квитків через перевантаження

Сьогодні, 19:52 Переглядів: 153

 

Пасажири скаржаться, що зайти в застосунок УЗ неможливо – ще на етапі введення номера телефону система не реагує, або ж повідомляє, що сервіс перевантажений

Пресслужба «Укрзалізниці» ще вранці 27 березня заявила про відновлення онлайн-продажу квитків після масштабної російської кібератаки. Однак через високий наплив користувачів сервіси дають збій: застосунок не витримує навантаження, а сайт працює з перебоями. Спроби придбати квитки перетворюються на справжній виклик. Про це повідомляють наші читачі.

— Сервіс перевантажений. Спробуйте ще раз пізніше, — відповідає застосунок УЗ на численні спроби наших журналістів увійти до нього.

В компанії радять оновити застосунок та купувати квитки лише через нього. За офіційним повідомленням «Укрзалізниці», зранку було придбано через онлайн-сервіси «Укрзалізниці» після їх відновлення понад 12 тисяч квитків.

— Оскільки зранку фіксуються пікові навантаження на систему, можуть виникати збої в роботі застосунку та сайту продажу квитків. Просимо пасажирів користуватись наразі застосунком, передовсім, якщо є потреба в терміновій подорожі. Продовжуємо працювати над відновленням IT-інфраструктури Укрзалізниці, — пояснили проблеми в пресслужбі «Укрзалізниці» ще вранці.

Однак, протягом дня ситуація не змінилася і пасажири масово скаржаться, що зайти в застосунок неможливо — ще на етапі введення номера телефону система просто не реагує. Тим, кому вдалося подолати цей етап, доводиться стикатися з новими проблемами: квитки не шукаються, місця не бронюються, а оплата зависає.
На сайті «Укрзалізниці» ситуація не краща — пошук працює із затримками, а підтвердження платежу нерідко закінчується помилкою. Дехто з користувачів зазначає, що при пошуку квитків — їх просто не відображає у наявності.
Отже, попри обіцянки стабілізувати систему, ситуація з онлайн-продажем квитків «Укрзалізниці» залишається складною. Багато пасажирів змушені або чекати, або шукати альтернативні способи придбати квитки.

Нагадаємо, 23 березня ми писали, що в «Укрзалізниці» стався збій в ІТ-систем: не працюють сайт та мобільний застосунок. Про це зранку повідомили у пресслужбі компанії. «Укрзалізниця» зіткнулася з серйозною російською кібератакою. Через технічний збій онлайн-продаж квитків був тимчасово недоступний. Компанія співпрацювала з кібердепартаментом СБУ для відновлення роботи.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Укрзалізниця продаж квитки онлайн застосунок
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