Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У п'ятницю, 28 березня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
пров. Алли Горської, 1, 2, 6-8
пров. Арсенальний, 5
вул. Басейна, 4-26/93
вул. Батуринська, 1-21
вул. Богдана Хмельницького, 24
вул. Військова, 18/56
вул. Віталія Базилевського, 2-18
вул. В’ячеслава Чорновола, 19-45
вул. Давида Кострова, 2/37
вул. Деповська, 62-100
пров. Дніпровський, 1-6, 7-18
вул. Дніпровська, 1-28
вул. Дружинницька, 1-33, 23А
вул. Енергетиків, 33-71
вул. Євгена Коновальця, 5/1-15/8
вул. Івана Багряного, 1/39, 3-21
вул. Івана Дзюби, 3-36
вул. Івана Мазепи, 44
вул. Іллі Ткаченка, 1/22-21
вул. Капітана Мовчана, 1-26
вул. Капітана Трусова, 50/18–81
вул. Катерини Білокур, 18-65
вул. Кавалерійська, 1/56-11А
вул. Квітки Цісик, 18/50
вул. Київська, 64-121
вул. Левка Лук’яненка, 3/27
вул. Льва Орнштейна, 1/7, 3, 5, 8, 31/20-70
вул. Максима Кривоноса, 20/1-25, 26-40, 41/2-92
вул. Майора Борищака, 16-25, 19А
вул. Марусі Чурай, 13
вул. Миколи Кучми, 62, 65-94
вул. Національної гвардії, 16, 18, 20
вул. Народних Ополченців, 1-46
вул. Нова, 2/1-14/16
вул. Нижня, 1-28
вул. Олександріївська, 28-89
вул. Олеся Гончара, 32-63
вул. Паризька, 2/32-12, 14/35, 22/8-58
вул. Редутна, 41-92
вул. Рєпіна, 1/30-20/26, 2/26-8, 45/6-86
вул. Сержанта Мельничука, 16, 24/36-79
вул. Силікатна, 1/19-15
вул. Щаслива, 2-40, 33
вул. Ярова, 1-7
вул. Ярослава Мудрого, 8А
пров. Веселий, 3-32
пров. Гарматний, 3-22
пров. Господарський, 3-10А
пров. Калиновий, 3-9А
пров. Композитора Вербицького, 1, 2, 2Б-16, 3А, 5
пров. Криворізький, 2/2-18
пров. Марії Примаченко, 2-25
пров. Новогеоргіївський, 10А, 14-21
пров. Олександра Олеся, 13, 13/1, 45
пров. Парковий, 2Б, 18/2, 20/2
пров. Сержанта Онопченка, 21-49
пров. Силікатний, 1-18
пров. Спаський, 1-9А
пров. Столярний, 1-22
пров. Тихий, 1-8
пров. Транспортний, 1-28
пров. Ударний, 2Б-16
пров. Уласа Самчука, 2А
пров. Черкаський, 3-16
пров. Чорнобаївський, 11, 40А, 60Б
просп. Лесі Українки, 18
просп. Полтавський, 277/2-281
туп. Василія Каразіна, 3-8
туп. Миколи Сціборського, 1-7, 7
туп. Урожайний, 1-12
пр. Ополченський, 6-14.
пр-д Далекий, 1-10
пров. Кузьми Скрябіна, 2Г-17
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
туп. Урожайний, 2
вул. Віри Холодної, 33-66А
вул. Енергетиків, 33-71
вул. Євгена Патона, 1-21А
вул. Київська, 64-121
вул. Ярова, 1-7
вул. Горліса-Горського, 3-10
просп. Полтавський, 277/2-281.
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