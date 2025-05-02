На Кременчуччині рятувальники двічі визволяли котів з пасток: одного з колодязя, іншого — з дерева

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 107

Протягом минулої доби рятувальники Полтавщини двічі виїжджали на виклики, щоб допомогти тваринам, які потрапили в скрутні ситуації. Обидва випадки завершилися щасливо. Про це повідомили у Кременчуцькому управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

У селі Пузикове місцеві жителі почули дивні звуки з двору. Підійшовши ближче, побачили, що кіт впав до недіючого колодязя завглибшки близько 8 метрів.

На місце прибули рятувальники. Використовуючи апарат на стиснутому повітрі та триногу з лебідкою, вони спустилися донизу, дістали тварину та підняли її на поверхню.

У Горішніх Плавнях інший кіт застряг на дереві й не міг самостійно злізти. На виклик прибули працівники ДСНС, які за допомогою автодрабини дісталися до тварини, зняли її з гілки та передали господарці.

Нагадаємо, що нещодавно у Кременчуці рятувальники визволили собаку, який застряг під гаражем.