У Кременчуці рятувальники визволили собаку, який застряг під гаражем

29 квітня на лінію служби порятунку «101» зателефонували небайдужі кременчужани — вони повідомили, що на вулиці Вадима Пугачова під гаражем застряг собака і не може самостійно вибратися. Про це повідомили у Кременчуцькому управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
На місце події прибув черговий караул Державної служби надзвичайних ситуацій. За допомогою аварійно-рятувального обладнання рятувальники звільнили тварину.
Пес не постраждав.
Нагадаємо, що у березні на річці Удай поблизу Пирятина правоохоронці врятували собаку, який провалився під лід.
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