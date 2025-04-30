У Кременчуці рятувальники визволили собаку, який застряг під гаражем

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 154

29 квітня на лінію служби порятунку «101» зателефонували небайдужі кременчужани — вони повідомили, що на вулиці Вадима Пугачова під гаражем застряг собака і не може самостійно вибратися. Про це повідомили у Кременчуцькому управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

На місце події прибув черговий караул Державної служби надзвичайних ситуацій. За допомогою аварійно-рятувального обладнання рятувальники звільнили тварину.

Пес не постраждав.

Нагадаємо, що у березні на річці Удай поблизу Пирятина правоохоронці врятували собаку, який провалився під лід.