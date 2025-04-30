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У 2024 році Міноборони допустило до експлуатації понад 330 зразків українських безпілотників

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 107

 Це у 4,4 раза більше, ніж торік

У 2024 році Міністерство оборони України допустило до експлуатації понад 330 зразків безпілотних систем вітчизняного виробництва. Це у 4,4 раза більше, ніж у 2023 році, коли було затверджено лише 75 таких зразків. Про це повідомив заступник міністра оборони Валерій Чуркін у колонці для «Інтерфакс-Україна».

За його словами, безпілотні системи поступово займають ключове місце в архітектурі сучасного озброєння провідних армій світу. Україна ж робить ставку на дрони як асиметричну відповідь на перевагу ворога в людях і техніці.

— У секторі безпілотних систем ми здійснили серйозний прорив. Понад 95% БПЛА, які нині застосовуються на фронті — українського виробництва, — зазначив Чуркін.

Акценти у виробництві — дешевизна та ефективність

У Міноборони наголошують: чим більше нових інструментів війни — тим більше бойових спроможностей. Основна увага приділяється виробництву дешевих і масових засобів ураження, здатних завдавати ворогу максимальних втрат за мінімальних витрат.

— Маємо завдавати масштабних втрат ворогу меншими затратами, — наголосив заступник міністра.

Раніше «Кременчуцький Телеграф» поспілкувався з директором підприємства з виробництва безпілотних літальних апаратів, безпілотних авіаційних комплексів та наземних роботизованих комплексів «Мрія 4.5.0» Віктором Маслюком, який розповів про новітні розробки, що змінюють хід війни, забезпечуючи високоточні удари, передові технології:

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Автор: Руслана Горгола
Теги: БПЛА дрони
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