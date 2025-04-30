Уряд схвалив законопроєкт про оподаткування доходів із цифрових платформ

Кабінет Міністрів України схвалив законопроєкт, який передбачає оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи. Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів. Документ передбачає внесення змін до Податкового кодексу України та впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією.
Цей законопроєкт — частина зобов’язань України в межах оновленого Меморандуму з МВФ (структурний маяк № 23). Він також узгоджується з податковим правом ЄС і стандартами Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).
За словами голови фінансового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева, потенційні надходження до бюджету від цього оподаткування можуть скласти понад 10 мільярдів гривень на рік.
Онлайн-сервісів, які пропонують послуги таксі, оренди нерухомості, маркетплейсів тощо. Йдеться про будь-який з таких видів діяльності, що здійснюється продавцем через платформу за винагороду:
Передбачається, що податкова ставка може становити 18%, якщо річний дохід перевищує встановлений ліміт — 834 мінімальні зарплати.
У разі ухвалення Верховною Радою, платформи матимуть обов’язок звітувати про доходи своїх виконавців та утримувати податки.
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