Олена Шуляк
Законопроєкт про наставництво: в "Слузі Народу" пояснили, що зміниться для дітей-сиріт
Микола Корецький
У переддень святкування Великодня привітав подарунками дітей та дорослих з інвалідністю
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Гроші, Україна, Світ

Уряд схвалив законопроєкт про оподаткування доходів із цифрових платформ

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 169

 Ставка ПДФО складе 5%, а податковими агентами стануть самі платформи

Кабінет Міністрів України схвалив законопроєкт, який передбачає оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи. Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів. Документ передбачає внесення змін до Податкового кодексу України та впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією.

Цей законопроєкт — частина зобов’язань України в межах оновленого Меморандуму з МВФ (структурний маяк № 23). Він також узгоджується з податковим правом ЄС і стандартами Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

Основні положення законопроєкту:

  • Пільгова ставка ПДФО — 5% для доходів, отриманих через цифрові платформи;
  • Податковими агентами стануть самі платформи — такі як Glovo, Bolt, Uklon, OLX, Prom та Rozetka;
  • Інформація про доходи автоматично обмінюватиметься між податковими органами 29 країн.

За словами голови фінансового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева, потенційні надходження до бюджету від цього оподаткування можуть скласти понад 10 мільярдів гривень на рік.

Кого стосуватиметься новий податок:

Онлайн-сервісів, які пропонують послуги таксі, оренди нерухомості, маркетплейсів тощо. Йдеться про будь-який з таких видів діяльності, що здійснюється продавцем через платформу за винагороду:

  • надання в оренду нерухомого майна, у тому числі житлової та нежитлової нерухомості, а також будь-якого іншого нерухомого майна та місць для паркування;
  • особисті послуги;
  • продаж товарів;
  • надання в оренду транспортних засобів.

Передбачається, що податкова ставка може становити 18%, якщо річний дохід перевищує встановлений ліміт — 834 мінімальні зарплати.

У разі ухвалення Верховною Радою, платформи матимуть обов’язок звітувати про доходи своїх виконавців та утримувати податки.


0
Автор: Руслана Горгола
Теги:
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх