Уряд схвалив законопроєкт про оподаткування доходів із цифрових платформ

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Кабінет Міністрів України схвалив законопроєкт, який передбачає оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи. Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів. Документ передбачає внесення змін до Податкового кодексу України та впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією.

Цей законопроєкт — частина зобов’язань України в межах оновленого Меморандуму з МВФ (структурний маяк № 23). Він також узгоджується з податковим правом ЄС і стандартами Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

Основні положення законопроєкту:

Пільгова ставка ПДФО — 5% для доходів, отриманих через цифрові платформи;

— 5% для доходів, отриманих через цифрові платформи; Податковими агентами стануть самі платформи — такі як Glovo , Bolt , Uklon, OLX, Prom та Rozetka ;

стануть самі платформи — такі як , , ; Інформація про доходи автоматично обмінюватиметься між податковими органами 29 країн.

За словами голови фінансового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева, потенційні надходження до бюджету від цього оподаткування можуть скласти понад 10 мільярдів гривень на рік.

Кого стосуватиметься новий податок:

Онлайн-сервісів, які пропонують послуги таксі, оренди нерухомості, маркетплейсів тощо. Йдеться про будь-який з таких видів діяльності, що здійснюється продавцем через платформу за винагороду:

надання в оренду нерухомого майна, у тому числі житлової та нежитлової нерухомості, а також будь-якого іншого нерухомого майна та місць для паркування;

особисті послуги;

продаж товарів;

надання в оренду транспортних засобів.

Передбачається, що податкова ставка може становити 18%, якщо річний дохід перевищує встановлений ліміт — 834 мінімальні зарплати.

У разі ухвалення Верховною Радою, платформи матимуть обов’язок звітувати про доходи своїх виконавців та утримувати податки.