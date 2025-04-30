На Полтавщині розшукують 50-річного Валентина Гавриленка, якого підозрюють у злочині щодо неповнолітніх

Сьогодні, 10:03 Переглядів: 498

На Полтавщині розшукують 50-річного Валентина Гавриленка, якого підозрюють у скоєнні злочину. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, щодо чоловіка порушили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 137 (Невиконання або неналежне виконання професійних чи службових обов'язків щодо охорони життя та здоров'я неповнолітніх внаслідок недбалого або несумлінного до них ставлення, якщо вони спричинили смерть неповнолітнього або інші тяжкі наслідки).

Прикмети розшукуваного: на вигляд 50-55 років, зріст 175-180 см, середньої статури, волосся темне, коротке, очі темні.

У поліції просять усіх, хто має будь-яку інформацію щодо місця перебування чоловіка, повідомити до правоохоронних органів за телефонами:

(0532) 51-77-55, 095-705-91-03, 050-780-92-53 або 102.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині поліція розшукувала 50-річного вінничанина Віктора Короля, якого підозрюють у скоєнні злочину.



