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Здоров'я, Полтавщина

На Полтавщині перевірять один із медзакладів, який займається лікуванням онкохворих

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 56

 

Відомо, що лікарня могла отримати від пацієнтів благодійність на суму, що дорівнює її власним витратам на закупівлі

На Полтавщині мають перевірити один із медзакладів, який займається лікуванням онкохворих пацієнтів. Про це інформують у пресслужбі Національної служби здоров’я України.

Загалом моніторинг проведуть у 7 лікарнях по всій Україні, а от із Полтавської області до переліку потрапила Лубенська лікарня інтенсивного лікування Лубенської міськради.

Чому саме ця лікарня

Фахівці НСЗУ проаналізували дані електронної системи охорони здоров’я та звіти про доходи та витрати лікарні за 2024 рік і встановили, що медзаклад задекларував низькі видатки на ліки закупівлю медичних виробів у порівнянні з іншими лікарнями.

Також в НСЗУ звернули увагу на те, скільки медичних виробів лікарні отримали від пацієнтів як благодійність. Подекуди суми могли дорівнювати витратам лікарень на закупівлю товарів. Тобто виходить, що пацієнти могли платити за те, що насправді є безкоштовним.

Перевірка від НСЗУ зверне увагу на забезпечення лікарнями протипухлинними лікарськими засобами, а також чи достатньою мірою лікарні забезпечують пацієнтів необхідними медичними виробами та розхідними матеріалами.

Перевірка запланована на квітень-травень.

Нагадаємо, упродовж 2025 року Міністерство охорони здоров'я планує перевірити 5 лікарень на Полтавщині.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: лікарня рак онкологія перевірка
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