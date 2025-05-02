На Полтавщині екоінспекція нарахувала понад 1,3 млн грн збитків за вилов риби під час нересту

З 25 квітня по 1 травня територіальні підрозділи Державної екологічної інспекції України провели 378 заходів контролю, за результатами яких склали 373 протоколи про адмінправопорушення. Про це повідомила пресслужба Держекоінспекції.
На Полтавщині зафіксоване одне з найрезонансніших порушень за тиждень. Громадянин незаконно рибалив у нерестовий період. Екоінспектори Центрального округу оцінили шкоду в 1 млн 335 тис. 214 грн.
Матеріали передали до Полтавської обласної прокуратури та поліції.
Також на Кременчуцькому водосховищі в межах регіонального ландшафтного парку «Світловодський» зафіксували незаконний вилов риби в період нересту, здійснений забороненими знаряддями. Завдані збитки — понад 600 тис. грн.
Відомості направили до поліції Світловодська для відкриття кримінального провадження.
Нагадаємо, із 1 квітня на Полтавщині діє нерестова заборона на вилов риби.
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