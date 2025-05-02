На Полтавщині екоінспекція нарахувала понад 1,3 млн грн збитків за вилов риби під час нересту

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 92

З 25 квітня по 1 травня територіальні підрозділи Державної екологічної інспекції України провели 378 заходів контролю, за результатами яких склали 373 протоколи про адмінправопорушення. Про це повідомила пресслужба Держекоінспекції.

На Полтавщині зафіксоване одне з найрезонансніших порушень за тиждень. Громадянин незаконно рибалив у нерестовий період. Екоінспектори Центрального округу оцінили шкоду в 1 млн 335 тис. 214 грн.

Матеріали передали до Полтавської обласної прокуратури та поліції.

Також на Кременчуцькому водосховищі в межах регіонального ландшафтного парку «Світловодський» зафіксували незаконний вилов риби в період нересту, здійснений забороненими знаряддями. Завдані збитки — понад 600 тис. грн.

Відомості направили до поліції Світловодська для відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, із 1 квітня на Полтавщині діє нерестова заборона на вилов риби.