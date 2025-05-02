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Полеглому захисникові із Горішніх Плавнів присвоїли державну нагороду

Сьогодні, 10:33 Переглядів: 0

 

Головного сержанта Миколу Гордієнка відзначили орденом «За мужність» ІІІ ступеня

Полеглого військовослужбовця із Горішніх Плавнів, головного сержанта Збройних сил України відзначили державною нагородою — орденом «За мужність» ІІІ ступеня. Відповідний указ учора, 1 травня, підписав Президент України Володимир Зеленський.

Посмертну нагороду захисникові присвоїли за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку.

Народився Микола Гордієнко 8 серпня 1970 року в селищі Світлогірське. У 1987 році закінчив Світлогірську середню школу, а далі проходив строкову військову службу. У 1993 році закінчив Херсонське училище міліції МВС України, де здобув кваліфікацію юриста. Потім тривалий час працював у Кобеляцькому районному відділі Управління Міністерства внутрішніх справ України в Полтавській області — від дільничного інспектора до оперуповноваженого, капітана міліції.

У 2015-2020 роках перебував на військовій службі за контрактом у лавах Збройних Сил України. У 2016 році нагороджений відзнакою Президента України «За участь в антитерористичній операції», у 2017 році — медаллю «Захиснику Вітчизни».

21 квітня 2023 року чоловіка мобілізували на російсько-українську війну. 7 жовтня 2023 року вірний військовій присязі сапер розвідувального взводу стрілецького батальйону головний сержант Збройних Сил України Микола Гордієнко героїчно загинув поблизу селища Золота Нива на Донеччині.

Схилившись на коліно, Кременчуччина попрощалася з військовим Миколою Гордієнком

Поховали захисника 11 жовтня 2023 року на сільському кладовищі у селі Солошине.

Нагадаємо, нещодавно е Горішніх Плавнях родинам двох загиблих захисників України передали їх посмертні нагороди.

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Автор: Яна Гудзь
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