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Схилившись на коліно, Кременчуччина попрощалася з військовим Миколою Гордієнком

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 447

 

Вічна шана загиблому захиснику

11 жовтня у селі Солошиному громада попрощалася з загиблим головним сержантом Збройних Сил України Миколою Гордієнком. 

Народився Микола Борисович Гордієнко 8 серпня 1970 року в селищі Світлогірське. У 1987 році закінчив Світлогірську середню школу. У 1988-1990 рр. проходив строкову військову службу в збройних силах. У 1993 році закінчив Херсонське училище міліції МВС України, де здобув кваліфікацію юриста. Потім тривалий час працював у Кобеляцькому районному відділі Управління Міністерства внутрішніх справ України в Полтавській області — від дільничного інспектора до оперуповноваженого, капітана міліції.

У 2015-2020 рр. перебував на військовій службі за контрактом у лавах Збройних Сил України. У 2016 році нагороджений відзнакою Президента України «За участь в антитерористичній операції», у 2017 році — медаллю «Захиснику Вітчизни».

21 квітня 2023 року був мобілізований на російсько-українську війну. 7 жовтня 2023 року вірний військовій присязі сапер розвідувального взводу стрілецького батальйону головний сержант Збройних Сил України Микола Гордієнко героїчно загинув у районі населеного пункту Золота Нива Донецької області.

Захисника України поховали з військовими почестями на сільському кладовищі Солошиного.

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна воїни світла
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