Українцям дозволили дистанційно оформлювати інвалідність з-за кордону

Сьогодні, 21:34 Переглядів: 150

Їхати в Україну для продовження інвалідності також не треба

Під час воєнного стану в Україні українці, які перебувають за кордоном, можуть оформити інвалідність дистанційно. Про це повідомили у Єдиній соціальній платформі.

Для дистанційного оформлення інвалідності, потрібно мати на руках відповідні медичні документи та обстеження, а в разі втрати таких – відновити їх, звернувшись до органу соцзахисту, який володіє доступом до Централізованого банку даних осіб з інвалідністю.

Документи, заповнені українською мовою, потрібно надіслати сімейному лікарю або іншому лікарю, який займався вашим лікуванням, і знаходиться на території України.

Після отримання документів лікар має оформити направлення МСЕК за формою 088/о.

Після цього пакет документів направляється на розгляд лікарсько-консультативної комісії, яка за наявності ознак інвалідності направить їх на медико-соціальну експертну комісію для проведення експертизи й встановлення інвалідності.

Якщо людина не може прибути на огляд МСЕК через перебування за кордоном, комісія може ухвалити рішення про встановлення інвалідності заочно на підставі направлення лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я.

Нагадуємо, що для тих осіб, які знаходяться за кордоном і яким необхідно поновити довідку про інвалідність і повторно пройти МСЕК, постановою КМУ від 30.03.2022 № 390 продовжено строк дії інвалідності на весь термін дії воєнного стану на території України та 6 місяців після його припинення/скасування.