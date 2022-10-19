Українцям дозволили дистанційно оформлювати інвалідність з-за кордону

Під час воєнного стану в Україні українці, які перебувають за кордоном, можуть оформити інвалідність дистанційно. Про це повідомили у Єдиній соціальній платформі.
Для дистанційного оформлення інвалідності, потрібно мати на руках відповідні медичні документи та обстеження, а в разі втрати таких – відновити їх, звернувшись до органу соцзахисту, який володіє доступом до Централізованого банку даних осіб з інвалідністю.
Документи, заповнені українською мовою, потрібно надіслати сімейному лікарю або іншому лікарю, який займався вашим лікуванням, і знаходиться на території України.
Після отримання документів лікар має оформити направлення МСЕК за формою 088/о.
Після цього пакет документів направляється на розгляд лікарсько-консультативної комісії, яка за наявності ознак інвалідності направить їх на медико-соціальну експертну комісію для проведення експертизи й встановлення інвалідності.
Якщо людина не може прибути на огляд МСЕК через перебування за кордоном, комісія може ухвалити рішення про встановлення інвалідності заочно на підставі направлення лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я.
Нагадуємо, що для тих осіб, які знаходяться за кордоном і яким необхідно поновити довідку про інвалідність і повторно пройти МСЕК, постановою КМУ від 30.03.2022 № 390 продовжено строк дії інвалідності на весь термін дії воєнного стану на території України та 6 місяців після його припинення/скасування.
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер