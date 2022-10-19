У Кременчуці вчора 305 осіб вакцинувалися від COVID-19

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Кількість тих, хто вакцинується, знову зростає

Вчора, 18 жовтня, у Кременчуці від COVID-19 вакцинувалися 305 осіб. У центрі вакцинації – 55 осіб, у пунктах вакцинації – 250 осіб. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

За день щеплення отримали:

1 доза – 22;

2 доза – 19;

1 бустерна доза – 207;

2 бустерна доза – 57.

Від початку вакцинальної кампанії у Кременчуці:

1 дозу отримали – 117 244;

2 дози отримали – 115 764;

додаткову дозу отримали – 65;

1 бустерну дозу отримали – 26 168;

2 бустерні дози отримали – 840.

Завтра у Кременчуці продовжать проводити щеплення вакцинами Pfizer, CoronaVac та Janssen з 9.00 до 17.00 у центрі вакцинації в приміщенні колишньої поліклініки №4 (просп. Лесі Українки, 80), а також з 8.00 до 17.00 у пунктах вакцинації в амбулаторіях ЗП-СМ за адресами:

вул. Павлова, 2; вул. Київська, 14;

квартал 278, буд. 13Б;

вул. Володимира Великого, 62;

просп. Лесі Українки, 15/8;

вул. Олексія Древаля, 101;

вул. Генерала Манагарова, 9;

вул. Івана Мазепи, 26.

Нагадуємо, що вчора у Кременчуці зареєстрували 48 випадків захворювання на COVID-19.