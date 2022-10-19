В Україні посилять контроль за відпуском ліків

Верховна Рада ухвалила Закон про посилення контролю за відпуском лікарських засобів. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
Зміни встановлюють:
Зміни до законодавства почнуть діяти через три місяці з дня припинення чи скасування воєнного стану.
Нагадаємо, що в Україні поетапно вводиться електронний рецепт. Так, з 1 серпня антибіотики в аптеках відпускаються за е-рецептом, починаючи з 1 листопада МОЗ планує запровадити електронний рецепт на наркотичні (психотропні) лікарські засоби, а з весни 2023 року – на усі інші рецептурні препарати.
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер