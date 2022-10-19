В Україні посилять контроль за відпуском ліків

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 71

Зміни до законодавства почнуть діяти через три місяці з дня припинення чи скасування воєнного стану

Верховна Рада ухвалила Закон про посилення контролю за відпуском лікарських засобів. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Це посилить контроль за відпуском рецептурних ліків в Україні та зробить процес прозорим і безпечним. Також це рішення є підґрунтям законодавчої бази для повноцінного впровадження електронного рецепта, - йдеться у повідомленні.

Зміни встановлюють:

заборону медичним працівникам призначати лікарські засоби, що мають відпускатися з аптечних закладів за рецептом, без оформлення відповідного рецепта;

пряму заборону на рівні законодавства відпуску з аптечних закладів рецептурних лікарських засобів без рецепта, за недійсним рецептом або з порушенням встановленого МОЗ порядку відпуску лікарських засобів.

Зміни до законодавства почнуть діяти через три місяці з дня припинення чи скасування воєнного стану.

Нагадаємо, що в Україні поетапно вводиться електронний рецепт. Так, з 1 серпня антибіотики в аптеках відпускаються за е-рецептом, починаючи з 1 листопада МОЗ планує запровадити електронний рецепт на наркотичні (психотропні) лікарські засоби, а з весни 2023 року – на усі інші рецептурні препарати.