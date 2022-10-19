На Кременчуччині розшукують Миколу Давида, який зник 5 днів тому

Якщо знаєте щось про цього чоловіка — повідомте поліцію
Кременчуцьке районне управління поліції розшукує безвісно зниклого 72-річного Миколу Давида з Максимівки, який 14 жовтня пішов з дому та не повернувся.
Прикмети: на вигляд 70-75 років, сивий, карі очі, зріст 175 см, худорлявий.
Повідомляйте будь-яку інформацію стосовно безвісно зниклого за телефоном: 0997933504 або 102.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер