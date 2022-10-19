З коробля на бал: Каро Марандян з Кременчука їде на Grand Slam

Не встигли вщухнути емоції після завершення чемпіонату світу в Ташкенті, як вже цього тижня найкращі дзюдоїсти планети знову вийдуть на татамі. З 21 до 23 жовтня в столиці ОАЕ Абу-Дабі відбудеться турнір серії Grand Slam, участь в якому візьмуть 428 дзюдоїстів з 66 країн.
В Абу-Дабі змагатиметься й дзюдоїст з Кременчука Каро Марандян (до 66 кг), який тренується під керівництвом тренера Василя Волошина.
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер