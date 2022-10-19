Де 20 жовтня не буде світла у Горішньоплавнівській громаді

20 жовтня у Горішньоплавнівській громаді у зв’язку із проведенням робіт у мережах АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» можливі тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили у Горішньоплавнівській міській раді.
Горішні Плавні
Через виконання робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР, з 8.00 до 17.00 відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів за такими адресами:
Через виконання робіт з відреагування по скаргах споживачів з 8.00 до 20.00 відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів за такими адресами:
Дмитрівка
Через виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу з 8.00 до 20.00 відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів за такими адресами:
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер