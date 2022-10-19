Де 20 жовтня не буде світла у Горішньоплавнівській громаді

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20 жовтня у Горішньоплавнівській громаді у зв’язку із проведенням робіт у мережах АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» можливі тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили у Горішньоплавнівській міській раді.

Горішні Плавні

Через виконання робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР, з 8.00 до 17.00 відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів за такими адресами:

пров. Весняний (буд. 2/2, 5, 6, 8А);

вул. Гоголя (буд. 1, 6);

пров. Гоголя (буд. 4/1);

вул. Зелена (буд. 1А, 17Б);

вул. Крилова (буд. 2, 4);

вул. Озерна (буд. 10А);

вул. Пушкіна (буд. 1, 3, 5, 6/1, 6/13, 7, 8, 9, 10, 10/12);

вул. Шевченко (буд. 7, 9А, 16);

вул. Соборна (буд. 5/1, 5/10, 5/11, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6, 5/7, 5/8, 5/9).

Через виконання робіт з відреагування по скаргах споживачів з 8.00 до 20.00 відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів за такими адресами:

вул. Сковороди (буд. 1А, 2, 2В, 4);

вул. Сонячна (буд. 1, 3, 3, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 23, 24, 28, 31, 32);

вул. Ясна (буд. 16, 18, 19, 24, 26, 27, 31, 33, 35).

Дмитрівка

Через виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу з 8.00 до 20.00 відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів за такими адресами: