На Полтавщині п'яний водій наїхав на 16-річного хлопця

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23 жовтня близько 21.30 на вулиці Небесної Сотні в місті Хоролі Лубенського району водій легковика Skoda Octavia наїхав на 16-річного пішохода. Про це сповістив Лубенський районний відділ поліції.

Неповнолітній хлопець отримав травми, його доставили до Хорольської лікарні. Окрім того, поліцейські встановили, що на момент ДТП водій був п'яним.

За даним фактом слідчий підрозділ поліції Хорольщини, за процесуального керівництва Хорольського відділу Лубенської окружної прокуратури, вирішує питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Наразі слідство з’ясовує причини та обставини події.