У Кременчуцькій РВА розповіли про ситуацію в районі та закликали економити електроенергію

У Кременчуцькому районі минулі вихідні пройшли відносно спокійно. Були відключення електропостачання, що обумовлено ракетними ударами ворога по об'єктах енергосистеми України.
Про це на ранковому брифінгу розповів начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.
Він зазначив що у неділю ситуація в енергосистемі країни стабілізувалася і Рада оборони Полтавської області дала дозвіл на рух тролейбусів у Кременчуці та Полтаві з 5.00 до 10.00 та з 15.00 до 18.00.
За його словами, у суботу та неділю патрульні Кременчука 7 разів виїжджали на виклики громадян для приборкання осіб у нетверезому стані. Двох з них притягнули до адмінвідповідальності за скоєння домашнього насильства.
За водіння автомобілів напідпитку затримали 9 водіїв. Щодо них складені адмінпротоколи за статтею 130 КУпАП.
Вчора пожежа сталася в будинку №17 по вулиці Велика набережна — загорілася електрощитова. У селі Богданівка рятувальники ДСНС загасили пожежу в господарчій споруді.
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер