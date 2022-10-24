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Кременчук, Надзвичайні новини

У Кременчуцькій РВА розповіли про ситуацію в районі та закликали економити електроенергію

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 344

 

Протягом вихідних днів рятувальники ДСНС погасили дві пожежі

У Кременчуцькому районі минулі вихідні пройшли відносно спокійно. Були відключення електропостачання, що обумовлено ракетними ударами ворога по об'єктах енергосистеми України.

Про це на ранковому брифінгу розповів начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

Він зазначив що у неділю ситуація в енергосистемі країни стабілізувалася і Рада оборони Полтавської області дала дозвіл на рух тролейбусів у Кременчуці та Полтаві з 5.00 до 10.00 та з 15.00 до 18.00.

— Зважаючи на звернення органів місцевого самоврядування та жителів області та завдяки тому, що в області вдалося значно скоротити споживання електроенергії, Рада оборони області дала дозвіл на рух тролейбусів у часи пік, щоб забезпечити доставку людей до місця роботи. Закликаю усіх відповідально ставитися до споживання електроенергії та максимально її економити, щоб не допускати аварійних відключень, — закликав Олег Лєднік.

За його словами, у суботу та неділю патрульні Кременчука 7 разів виїжджали на виклики громадян для приборкання осіб у нетверезому стані. Двох з них притягнули до адмінвідповідальності за скоєння домашнього насильства. 

За водіння автомобілів напідпитку затримали 9 водіїв. Щодо них складені адмінпротоколи за статтею 130 КУпАП.

Вчора пожежа сталася в будинку №17 по вулиці Велика набережна — загорілася електрощитова. У селі Богданівка рятувальники ДСНС загасили пожежу в господарчій споруді.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька РВА тролейбуси пожежі нетверезий водій
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