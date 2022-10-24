У Полтаві чоловік на авто Suzuki Vitara збив пішохода

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23 жовтня близько 19.40 до відділення поліції №1 (Подільський підрозділ міста) у Полтаві надійшла інформація від медиків, що на вулиці Чураївни автомобіль наїхав на пішохода. Про це повідомило Полтавське районне управління поліції.

За попередньою версією слідства, 63-річний полтавець на авто Suzuki Vitara збив 33-річного пішохода, який переходив вулицю по нерегульованому пішохідному переходу. Потерпілого місцевого жителя з травмами госпіталізували до лікарні.

За даним фактом слідчий підрозділ поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, розв'язувати питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України. Причини та обставини ДТП з’ясовують слідчі.