У неділю в Кременчуці зареєстрували 4 випадки захворювання на COVID-19

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Їх ушпиталили

Вчора, 23 жовтня, у Кременчуці зареєстрували 4 нові випадки захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді. Захворіли: 3 жінки віком від 41 до 85 років;

1 чоловік віком 73 років. Усіх 4-х поклали до лікарні. В інфекційних шпиталях з коронавірусною хворобою знаходяться 37 пацієнтів. Випадків смерті від COVID-19 не зареєстровано. Всього з початку пандемії: зареєстровано - 26 147;

одужало - 24 938;

померло - 727. Нагадуємо, що стало відомо, чим у Кременчуці лікують COVID-19 в амбулаторних умовах.

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