У неділю в Кременчуці зареєстрували 4 випадки захворювання на COVID-19

Вчора, 23 жовтня, у Кременчуці зареєстрували 4 нові випадки захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.
Захворіли:
Усіх 4-х поклали до лікарні.
В інфекційних шпиталях з коронавірусною хворобою знаходяться 37 пацієнтів.
Випадків смерті від COVID-19 не зареєстровано.
Всього з початку пандемії:
Нагадуємо, що стало відомо, чим у Кременчуці лікують COVID-19 в амбулаторних умовах.
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер