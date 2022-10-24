У Придніпровському парку надзвичайники врятували голуба

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У неділю, 23 жовтня, о 15.40 до служби порятунку Кременчука надійшло повідомлення від чоловіка, що у парку Придніпровському високо на дереві застряг птах і борсається.

За інформацією Кременчуцького міськрайонного управління ГУ ДСНС, на місце направили рятувальників 16 ДПРЧ, які за допомогою драбини дістались до голуба та зняли його з гілок.

Як виявилось, лапки птаха заплуталися в нитках. Рятувальники розплутали лапки голуба та відпустили його.