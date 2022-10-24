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Кременчук, Спорт, Топ-новина

Артистизм та зупинена переможна хода хокеїстів «Кременчука»

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 301

Кременчуцька команда зіграла дві домашні гри проти команд з Калуша та Херсона

Цими вихідними у Кременчуці хокеїсти «Кременчука» прийняли команди з Калуша та Херсону. Підопічні Олександра Савицького у першому протистоянні розгромно перемогли «Легіон» з елементами  артистизму. Єдиним розчаруванням лідерів за підсумками гри з «Легіоном» стала пропущена шайба від Дмитра Халіна, яка завадила Кирилові Кучеру записати до свого активу третій у сезоні шат-аут.

«Кременчук» – «Легіон» (Калуш) – 9:1 (3:0, 2:1, 4:0)

Шайби: 1:0 – Матусевич (Кривошапкін), 11:00. 2:0 – Єфимочкін (Гніденко, Глухов), 15:40. 3:0 – Тимченко (Кучер, Брага), 17:08. 4:0 – Лялька (Матусевич, Сеник), 29:07. 5:0 – Сеник (Кривошапкін, Матусевич, – більш.), 31:27. 5:1 – Халін (Дурдиєв), 36:13. 6:1 – Геворкян (Варава, Максименко), 40:47. 7:1 – Кривошапкін (Лялька, Сеник), 43:12. 8:1 – Андрющенко (Середницький, – більш.), 47:13. 9:1 – Сеник (Лялька, – більш.), 54:11

«Кременчук»: Кучер; Матусевич – Ісаєнко, Лялька – Кривошапкін – Сеник; Абдуллаєв – Кругляков, Брага – Середницький – Тимченко; Максименко – Варава, Геворкян – Федоров – Андрющенко; Ігнатенко – Глухов, Єфимочкін – Гніденко – Кривенко. Тренер – Олександр Савицький; асистент – Дмитро Сумець

«Легіон»: Аріпов (Попережай, 40:47); Філімонов – Таран, Луговий – Захаров – Ромащенко; Бабчук – Сірченко, Дурдиєв – Халін – Пойманов; Явний – Крайник, Когут – Кривоножкін – Васильєв; Терешко. Тренер – Альберт Шафіков; асистент – Сергій Вітер

Кидки: 39 (13 + 14 + 12) – 10 (4 + 4 + 2)
Штраф: 10 (4 + 6 + 0) – 34 (4 + 12 + 18)

Як і в попередніх матчах, досвідчені й вельми майстровиті гравці «Легіона» проявляли свій справжній потенціал лише епізодично. З чим це пов’язано, сказати складно, але очевидне інше: для «Кременчука» суперник у такому стані загрозою не є. Підопічні Олександра Савицького мали змогу пограти у своє задоволення і пристойно поліпшити особисту статистику.

Одним з небагатьох хокеїстів «Легіона», до якого вже в третій грі поспіль не може бути претензій, є молодий воротар Олексій Аріпов. З’явившись на заміну і відігравши «на нуль» заключний період матчу з «Соколом» тиждень тому, через добу Олексій з’явився вже в основі й не менш вдало провів зустріч проти «Києва» (4:1). У Кременчуку Аріпов знову грав в з перших хвилин і, хоч був замінений після двох третин зустрічі, знову здійснив кілька яскравих сейвів та допоміг своїй команді програти цей відрізок з більш-менш пристойним рахунком.

А ось голкіпер «Кременчука» Кучер нагоду записати третій шат-аут в сезоні втратив незадовго до кінця другого періоду, коли його ворота влучним кидком під поперечину вразив Дмитро Халін. Левова частка заслуги в цьому голі належить Ренатові Дурдиєву, котрий взяв гру на себе, стрімко об’їхав ворота і видав на партнера зручну передачу в центр. Цікаво, що незадовго до того Ренат мав сутичку з новачком «Кременчука», оборонцем Дмитром Ігнатенком.

Також вийшовши на ворота з-за воріт, закинув свою шайбу і капітан господарів Віталій Лялька. А найкрасивішого голу матчу Віталій не забив: на початку третього періоду Лялька вийшов на ворота Валентина Попережая «один в нуль», артистично прокинув шайбу собі між ніг і наносив кидок з-за спини. Шкода, що шайба пролетіла над поперечиною. Інакше був би шедевр.

Наступного дня, 23 жовтня, відбувся центральний матч туру – «Кременчук» - «Дніпро». Херсонський «Дніпро» під керівництвом Олександра Бобкіна вичавив із себе максимум у гостьовому матчі з лідером чемпіонату «Кременчуком» і завдав «помаранчево-чорним» першої поразки в сезоні – 3:2.

«Кременчук» – «Дніпро» (Херсон) – 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Шайби: 0:1 – Олійник, 8:22. 1:1 – С.Тимченко (Середницький, – менш.), 13:16. 1:2 – Попережай (Целогородцев, Дворник), 36:42. 1:3 – Дворник (Попережай), 58:24. 2:3 – Лялька (Варава, Кривошапкін), 59:50.

«Кременчук»: Кучер (59:42); Матусевич – Ісаєнко, Абдуллаєв – Кругляков, Максименко – Варава, Ігнатенко – Глухов; Лялька – Кривошапкін – Сенік, Брага – Середницький – Тимченко, Геворкян – Федоров – Андрющенко,Єфимочкін – Гніденко – Т.Савицький. Тренер – Олександр Савицький.

«Дніпро»: Захарченко; Ратушний – Портной, Гребеник – Лесніков, Сичинський – Бойко; Д.Попережай – М.Дворник – Целогородцев, Олійник –  Кобильник – Щербак, О.Койда – Тищенко – Ревука, Цюра. Тренер – Олександр Бобкін.

Арбітни – С.Хараберюш, О.Серебряков, лайнсмени – М.Кочура, Д.Кузьменко.

Інспектор – С.Дронговський (Київ).

Штраф: 8 – 10.

Кидки: 31 (10+7+14) – 29 (8+13+8)

Наступного дня, 23 жовтня, «Дніпро» зумів знайти свої козирі та зупинив переможний марш команди Олександра Савицького.

Навіть розуміючи на початку зустрічі, що грати доведеться у три п’ятірки, тренерський штаб «Дніпра» дав настанову діяти у високому темпі й в улюбленій манері Олександра Бобкіна – «вертикального хокею».

Такий «сюрприз» дещо приголомшив «Кременчук», гравці якого часто помилялися і після однієї з таких помилок молодий форвард «Дніпра» Арсен Олійник «прошив» воротаря Кирила Кучера. 0:1. Херсонці могли незабаром подвоювати перевагу, але замість очікуваного голу в чисельній більшості примудрилися пропустити – у завершальній фазі контрнаступу ексгравець «Дніпра» Святослав Тимченко опинився віч-на-віч проти ексворотаря «Кременчука» Едуарда Захарченка і майстерно того переграв – 1:1.

Після перерви обидві команди мали достатньо можливостей для взяття воріт, але Фортуна посміхнулася хокеїстам гостьової команди: Артем Целогородцев на п’ятачку дограв епізод до кінця і в момент падіння скинув шайбу на відкритий простір, де партнер Дмитро Попережай увігнав шайбу в сітку – 2:1. У заключному періоді кременчужани посилили тиск на ворота Захарченка, але це не дало бажаного ефекту. Щобільше, у контратаці Микола Дворник збільшив перевагу у рахунку, закинувши переможний гол. Заміна воротаря на шостого польового гравця та дальній кидок Віталія Ляльки за 10 секунд до сирени, здавалося, сколихнув інтригу, але створити справжній подвиг і перевести зустріч в овертайм у господарів можливостей уже не було – елементарно не вистачило часу.

«Дніпро» наздогнав «Кременчук» за очками (по – 15) та встановив у таблиці лідерське двовладдя. «Сокіл» поки що йде третім з 12 очками, але має на один зіграний матч менше.

 

Фото: Артем Коваленко
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Автор: Альона Душенко Фото: Артем Коваленко Джерело відео: ХК "Кременчук"
Теги: хокей ХК Кременчук
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