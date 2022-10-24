Як кременчужанам зменшити електроспоживання
Сьогодні, 09:29
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Розумно споживайте електроенергію – заощаджуйте і допомагайте країні
Щоб допомогти країні тримати енергетичний фронт, не витрачати марно енергію і гроші, кожен українець може зробити прості, але дієві кроки з енергоефективності у своєму побуті. Розумне енергоспоживання кожного дасть додаткову стабільність енергосистемі. Що саме і як зробити розповідає Держенергоефективності у рамках інформаційної кампанії, яка акумулює найкращі практичні поради з енергоефективності.
Тож сьогодні необхідно продовжувати підтримувати енергетичний фронт навіть вдома, власною енергоефективною поведінкою. Важливо й надалі зменшувати навантаження на енергетичну систему в пікові години.
Використовуємо електроенергію свідомо:
- Щоразу вимикаємо техніку, якою вже не користуємося.
Вимикайте електротехніку і прилади, якщо немає потреби в їх застосуванні. І звісно, виходячи з кімнати, не залишайте увімкненими лампи. Вдень насолоджуйтеся якомога більше сонячним світлом. Це просто і не потребує зусиль взагалі.
- Критично оцінюємо необхідність інтенсивного використання електроенергії у «пікові» години.
Перенесіть побутові справи (прання, прасування, прибирання) з «пікових» годин (17.00 до 23.00) на інший час (вдень, у вихідні, вночі (користуйтеся таймерами побутової техніки)).
Ознайомтеся із переліком побутової техніки, що споживає найбільше електроенергії. Насамперед йдеться про такі прилади: тепла підлога, сушильна машина, пральна машина, електрична духова шафа, кондиціонер, пилосос тощо.
- Модернізуємо освітлення у своїй оселі.
Позбудьтеся старих ламп розжарювання і переходьте на сучасні світлодіодні. Вони споживають у 10 разів менше електроенергії і мають у 5-8 разів довший термін експлуатації, ніж лампи розжарювання.
Замінивши лише 5 лампочок, заощаджуватиме до 100 грн у місяць на рахунках за електроенергії. У масштабах багатоповерхівки, якщо це зроблять 100 родин – разом збережете суттєву суму коштів – до 100 тис. гривень.
- Використовуємо енергоефективну побутову техніку.
Клас «А+++» – найбільш енергоощадний. Побутова техніка класу «А» або «А+» на 30-50 % зменшить споживання електроенергії навіть порівняно з приладами класу «В».
- Наливайте в електрочайник лише стільки води, скільки потрібно для напою. Своєчасно видаляйте накип.
- Використовуємо пральні та посудомийні машини в режимі повного завантаження.
При пранні за можливості встановлюйте нижчу температуру – наприклад, 30 градусів. Це допоможе заощадити електроенергію, оскільки вашій пральній машині не потрібно буде нагрівати воду до високої температури.
Віддавайте перевагу природньому сушінню.
- Залишаємо мінімум приладів у режимі «stand-by».
Прилади у режимі «сон» споживають електроенергію. Загальне енергоспоживання побутових електроприладів у такому випадку може досягати в середньому 200 кВт*год у рік. Візьміть за правило вимикати техніку, від’єднуючи від електроживлення, ще й заощадите до 300 грн у рік.
Користуємося розумними подовжувачами. Ви зможете налаштувати його на відключення приладів від електроживлення, коли вони не використовуються.
- Для розвантаження енергосистеми використовуйте функцію «відкладений старт» для користування технікою, яка споживає найбільше електроенергії (пральна та посудомийна машина, мультиварка, електродуховка тощо), у нічний період.
- Не залишаємо прилади, що працюють від акумулятора (наприклад, мобільні телефони), увімкненими довше, ніж потрібно для повної зарядки акумулятора.
Це не тільки заощадить енергію, але й подовжить термін роботи акумулятора.
- Вимикаємо стабілізатори напруги, якими не користуєтесь.
- Встановлюємо сенсори руху для освітлення приміщень.
- Застосовуємо параметр Eco (Ecomode) Energy Saving під час використання пральної, посудомийної машини, бойлера. Це дозволить раціонально спожити не лише енергію, а й воду.
- Регулярно обслуговуємо електротехніку (бойлери, пральні машини, пилососи тощо).
Наприклад для ефективної роботи пилососа має велике значення своєчасна заміна або очищення пилозбірника, при роботі з наповненим контейнером витрати енергії збільшуються на 40%.
- Правильно експлуатуйте холодильник:
- не встановлюйте холодильник біля газової плити або опалювальних приладів;
- не встановлюйте холодильник там, де є пряме сонячне проміння;
- не ставте в холодильник гарячу їжу;
- регулярно розморожуйте свій холодильник;
- розморожуйте продукти, поклавши їх в загальну камеру холодильника;
- дотримуйтесь оптимального температурного режиму в приміщенні – 18-20 градусів (у приміщенні, де температура досягає 30 градусів тепла, холодильник споживає удвічі більше електроенергії).
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