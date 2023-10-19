У жителя Полтавщини вилучили близько 30 кілограмів канабісу

Сьогодні, 14:50 Переглядів: 2

Чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна

41-річний житель с. Буланове Полтавського району організував на території власного господарства підпільний склад з канабісом, а для збуту «товару» використовував мережу поштового зв’язку.

Про це повідомив заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун.

За його словами, під час обшуків у будинку фігуранта та у приміщеннях, розташованих за адресою його проживання, слідчі вилучили полімерні відра, сумки та пакети, наповнені подрібненим канабісом, а також гроші у національній та іноземній валюті.

— Загальна вага вилученого склала близько 30 кілограмів. Чоловікові вже повідомили про підозру та вручили клопотання щодо обрання запобіжного заходу — тримання під вартою, — зазначив полковник поліції.

Наразі проводяться оперативні заходи та слідчі дії щодо встановлення інших осіб, причетних до незаконної діяльності, та каналів збуту наркотиків.

Слідство триває за ч. 3 ст. 307 (Незаконне придбання, виготовлення, перевезення та зберігання з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше ми писали, що кременчужанина засудили до 9 років за вирощування та зберігання коноплі.

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