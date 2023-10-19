У жителя Полтавщини вилучили близько 30 кілограмів канабісу

41-річний житель с. Буланове Полтавського району організував на території власного господарства підпільний склад з канабісом, а для збуту «товару» використовував мережу поштового зв’язку.
Про це повідомив заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун.
За його словами, під час обшуків у будинку фігуранта та у приміщеннях, розташованих за адресою його проживання, слідчі вилучили полімерні відра, сумки та пакети, наповнені подрібненим канабісом, а також гроші у національній та іноземній валюті.
Наразі проводяться оперативні заходи та слідчі дії щодо встановлення інших осіб, причетних до незаконної діяльності, та каналів збуту наркотиків.
Слідство триває за ч. 3 ст. 307 (Незаконне придбання, виготовлення, перевезення та зберігання з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.
Чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Раніше ми писали, що кременчужанина засудили до 9 років за вирощування та зберігання коноплі.
Читайте також:
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.