Кременчужанин сяде на 9 років за коноплі — прокуратура

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Кременчужанина засудили до 9 років за вирощування та зберігання коноплі. Про це повідомила пресслужба прокуратури області.

Чоловік відбуватиме покарання за незаконні придбання, зберігання з метою збуту, в особливо великому розмірі та посів і вирощування конопель (ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 310 КК України).

Досудове розслідування встановило, що кременчужанин вирощував та зберігав удома «особливо небезпечні наркотичні засоби».

Під час обшуку в будинку та в дворі правоохоронці вилучили 29 кг канабісу, а також 16 кущів конопель, що росли на городі.