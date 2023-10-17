Кременчуцька станція переливання крові потребує донорів усіх груп

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 2

Здати кров можна з понеділка по п’ятницю

Кременчуцька станція переливання крові потребує донорів усіх груп крові. Особлива потреба в усіх негативних резус-факторах, а також в I (+) та III (+).

Якщо хочете стати донором, пам’ятайте:

напередодні не можна їсти жирного, смаженого, копченого, соленого;

за 48 годин до процедури не пити алкоголь;

за дві години не палити.

На станції просять людей не приходити натщесерце, щоб не стало зле. Перед здачею крові можна пити чай, каву, негазовану воду, компот та їсти печиво.

Здати кров можна з понеділка по п’ятницю з 8.00 до 13.00.

Адреса: вулиця Івана Мазепи, 8.

З собою мати паспорт та ідентифікаційний код.

Детальна інформація за номером телефону: 067-326-26-62.