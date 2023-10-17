Кременчуцька станція переливання крові потребує донорів усіх груп крові. Особлива потреба в усіх негативних резус-факторах, а також в I (+) та III (+).
Якщо хочете стати донором, пам’ятайте:
На станції просять людей не приходити натщесерце, щоб не стало зле. Перед здачею крові можна пити чай, каву, негазовану воду, компот та їсти печиво.
Здати кров можна з понеділка по п’ятницю з 8.00 до 13.00.
Адреса: вулиця Івана Мазепи, 8.
З собою мати паспорт та ідентифікаційний код.
Детальна інформація за номером телефону: 067-326-26-62.
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