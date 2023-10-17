З 18 жовтня учні Кременчуцької гімназії №20 навчатимуться у змішаному режимі

Відзавтра, 18 жовтня, Кременчуцька гімназія №20, що на вулиці Академіка Маслова, 12, розпочинає освітній процес у змішаному режимі. Про це повідомила пресслужба Кременчуцької міськради.
Учні гімназії навчатимуться у дві зміни. Дітей пільгових категорій та вихованців груп подовженого дня забезпечать гарячим харчуванням.
У перший день навчання для дітей проведуть урок безпеки, а також відпрацюють алгоритм дій під час оголошення сигналу «Повітряна тривога». Під час повітряних тривог учні та педагоги гімназії використовуватимуть укриття, що знаходиться поруч із навчальним закладом.
Нагадаємо, «Академія майбутнього» у Кременчуці відновлює очне навчання.
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