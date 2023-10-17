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Надзвичайні новини, Полтавщина

Від фотоальбому до азартних ігор: засудили жительку Миргорода, яка збирала гроші з батьків ліцеїстів

Сьогодні, 18:00 Переглядів: 108

 Отримані кошти жінка витрачала на власні та сімейні потреби та на азартні ігри

11 жовтня Миргородський районний суд визнав винною у шахрайстві жительку Миргорода. Жінка збирала гроші з батьків випускників одного з місцевих ліцеїв на послуги фотографа та подарунок вчителю.

Про це стало відомо з вироку, розміщеного у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

У суді вказали, що обвинувачена має на утримані двох дітей та раніше не була судима. У травні цього року жінка запропонувала батькам ліцеїстів самостійно замовити фотографа для випускників 9-го класу ліцею, фотоальбом та подарунок вчителю. У спільний чат у Viber вона надіслала номер своєї банківської карти. 

Загалом жінка отримала від батьків 11 тис. 500 грн.

У суді обвинувачена розповіла, що на отримані гроші вона оплачувала власні та сімейні потреби. Крім того, за ці кошти вона брала участь в азартних іграх на різноманітних сайтах в інтернеті. Жінка не працює, тому гроші потерпілим не повернула.

Свою вину жінка визнала та пообіцяла розрахуватись з батьками. Обвинувачена отримала 2 роки іспитового терміну.

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: суд Миргород азартні ігри
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