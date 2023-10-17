21 жовтня заборонять проїзд через село Соснівку

Сьогодні, 17:30 Переглядів: 205 Коментарів: 1

21 жовтня у Кременчуці з 8.00 до 13.00 тимчасово обмежать рух і заборонять проїзд автотранспорту з вулиці Занасипський Шлях по дорозі територіального значення Т1711 через село Соснівку (до перехрестя з дорогою міжнародного значення М22 та у зворотному напрямку). Таке рішення ухвалив виконавчий комітет Кременчуцької міської ради.

Запроваджуватимуться ці обмеження у зв’язку з проведенням забігу «Шкода напівмарафон».