У деяких громадах Полтавщини осінні канікули перенесли чи об'єднали із зимовими

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 379

Осінні канікули в більшості шкіл Полтавщини розпочнуться з 23 жовтня або з 30 жовтня, але у деяких — їх перенесли чи об'єднали із зимовими канікулами. Про це повідомили в департаменті освіти і науки Полтавської ОВА.

У 34 громадах області (зокрема у Кременчуці) учні підуть на канікули в понеділок, 23 жовтня, у 22 громадах — 30 жовтня.

В одній зі шкіл Михайлівської територіальної громади осінні канікули вже закінчилися, а нині тривають канікули в 10 школах Лохвицької громади.

На листопад перенесли канікули у Новогалещинській (6-12 листопада) та Михайлівській (21-26 листопада) громадах.

Також перенесли осінній відпочинок на 1 грудня в школах Нехворощанської громади. А ЗЗСО Великобагачанської, Великорублівської та Хорольської громад об’єднали осінні з зимовими канікулами. Триватимуть вони відповідно до 25 грудня по 19 січня; з 22 грудня по 19 січня; з 30 грудня по 21 січня.